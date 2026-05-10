В Олекминске пожарные не дали огню перекинуться на соседний дом. Фото: МЧС Якутии

10 мая в 3:24 утра в пожарно-спасательную службу Олекминска поступил сигнал о возгорании частного дома на улице Маяковского. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Пожарные прибыли к месту вызова в считанные минуты и увидели, что строение уже полностью охвачено открытым пламенем. В результате пожара дом площадью 60 квадратных метров выгорел полностью.

К счастью, погибших нет, однако один человек пострадал. Соседнее строение удалось отстоять. На тушении работали девять человек личного состава и две единицы техники. Причина возгорания, виновное лицо и размер ущерба в настоящее время устанавливаются.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru