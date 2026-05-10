Полиция Якутска нашла всех участников конфликта с пневматикой на улице Лонгинова. Фото: МУ МВД России «Якутское»

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №1 МУ МВД России «Якутское» в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили и доставили в отделение всех участников инцидента, который произошел на улице Лонгинова. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

По предварительным данным, у одного из домов между пятью молодыми людьми в возрасте от 23 до 26 лет, хорошо знакомыми друг с другом, вспыхнула ссора. В разгар конфликта один из мужчин отобрал пневматический пистолет у его законного владельца, после чего начал угрожать остальным применением оружия и выстрелил в землю.

В настоящее время полиция проводит проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством.

