В праздники ГАИ Якутии переходит на особый режим Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В длинные выходные сотрудники Госавтоинспекции несут службу с удвоенной силой. Причина простая: на улицах резко прибавилось пешеходов, и особенно - детей. Ребенок на дороге может в любой момент выбежать или резко сменить направление, предугадать это почти невозможно. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Поэтому главное требование к водителям сейчас - сбросить скорость. Особенно внимательными нужно быть у торговых центров, парков, пешеходных переходов и перекрестков, где люди выходят на проезжую часть. Еще одна проблема - электросамокаты. Их число на дорогах сильно выросло, а эти средства передвигаются быстро и почти бесшумно. Водителям советуют быть предельно осторожными в местах, где может неожиданно вылететь самокатчик.

Кроме того, в ГАИ напоминают: сесть за руль пьяным — значит сознательно рисковать чужими жизнями.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru