Пропавшие в Нюрбинском районе охотники сами вышли на связь

В Якутии развернулась небольшая поисковая операция, которая закончилась благополучно. В Службу спасения республики 9 мая поступил тревожный звонок. Заявитель сообщил, что его знакомый 75 лет уехал на охоту 3 мая вместе с другом. Мужчины поехали на «УАЗе» в сторону села Дикимдя. По плану они должны были вернуться через два дня – то есть еще 5 мая. Но прошло почти шесть суток, а от них не было никакой информации. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Спасатели тут же начали сборы. Из Нюрбинского поисково-спасательного отряда собирались выехать четверо профессионалов. Технику готовили, прокладывали маршрут. Однако вечером того же дня, 9 мая, тревога отменилась. Пропавшие охотники сами вышли на связь. По какой причине они не звонили раньше – в сообщении не уточняется.

«Мужчины вышли на связь, поиски отменены», – подтвердили в Службе спасения.

В ведомстве очередной раз напомнили: уезжая в лес, всегда предупреждайте родных о маршруте, берите с собой заряженные телефоны и запасные зарядные устройства.

