Якутия восстановит почти 10 тысяч гектаров леса в 2026 году

Республика продолжает восстанавливать зеленые легкие планеты. В 2026 году по президентскому нацпроекту «Экологическое благополучие» в Якутии планируют привести в порядок 9 719,6 гектара леса. Работы пройдут на территориях 20 лесничеств. Заниматься естественным возобновлением будет специализированное учреждение «Якутлесресурс». Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

По тому же нацпроекту в этом году закупят одну единицу лесопожарной техники. Федеральный проект «Сохранение лесов» продлен до 2030 года. Деньги дадут на семеноводство, питомники и уход за молодыми посадками. Уже сейчас в Якутии на полную мощность работают три лесопитомника. Они должны вырастить около миллиона саженцев из местных семян.

Использование местных семян обеспечивает лучшую адаптацию растений к климату и почвам региона. По итогам 2025 года Якутия заняла первое место в России по восстановлению лесов – 165,3 тысячи гектаров. Теперь план на этот год – 208 тысяч гектаров по другому показателю.

