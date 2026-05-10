В центре Якутска перекрыли семь улиц из-за забега в честь Победы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В столице республики сегодня, 10 мая, пройдет легкоатлетический забег наследников Победы под названием «Помним! Гордимся! Благодарим!». В связи с этим в центре города временно ограничат движение транспорта. С 8:30 утра и до двух часов дня попасть на ряд участков будет нельзя. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Под запрет попадают семь отрезков дорог. Полностью закроют проспект Ленина – от улицы Хабарова до Каландаришвили. Перекрыты будут улицы Октябрьская, Кирова, Аммосова, Короленко, Курашова и Дзержинского на участках от Орджоникидзе до Ярославского либо до проспекта Ленина. В администрации приносят извинения за неудобства и просят водителей заранее планировать маршруты объезда.

