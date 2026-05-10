Ребенок выпал из окна в Покровске 9 мая

За прошедшие сутки в Якутии зарегистрировали четыре преступления. Все они находятся на личном контроле прокуратуры. Об этом сообщает «Комсомольская правда» - Якутия» со ссылкой на надзорное ведомство региона.

В столице республики в квартире на улице Крупской нашли мужчину 1978 года рождения с проникающим ножевым ранением грудной клетки. Потерпевшего в тяжелом состоянии увезли в больницу.

Помимо этого, в Якутске полиция пресекла несколько преступлений, связанных с наркотиками.

А в городе Покровск Хангаласского района случилась беда с маленьким ребенком. Малыш 2020 года рождения выпал из окна квартиры первого этажа. Его госпитализировали с переломом ребра. Прокуратура выясняет, как ребенок оказался у открытого окна.

Дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом не зарегистрировано. Однако полиция задержала восемь водителей, которые сели за руль пьяными.

