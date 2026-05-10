Тысяча пар закружилась в «Вальсе Победы» на главной площади Якутска

9 мая на площади Победы в Якутске развернулось грандиозное танцевальное действо. Горожане, студенты и профессиональные танцевальные коллективы приняли участие в ежегодной акции «Вальс Победы» (0+). Под мелодии военных лет и трогательные песни о войне кружились около тысячи пар. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Проект давно стал традицией для столицы республики. Придумал его руководитель ансамбля «Мозаика» Михаил Сивцев. А организовало мероприятие Управление культуры и духовного развития мэрии Якутска. Люди вышли на площадь несмотря на погоду, чтобы еще раз вспомнить героев и просто подарить друг другу праздник.

«Вальс Победы» – это не просто танец, а символ памяти и весны. Пожилые пары кружились рядом с молодыми, кто-то плакал, кто-то улыбался.

