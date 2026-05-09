В Якутии 10 мая ожидаются дожди, местами сильные, и порывистый ветер

По метеоданным, на юге, юго востоке, востоке республики и ночью в центре ожидается умеренный дождь, днем в южной и восточной части — местами сильный, в горных районах с мокрым снегом. Ветер умеренный, на побережье Арктики и на востоке возможны порывы до 15–20 м/с, на побережье — местами с метелью. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Температура ночью составит −1…+6 °C, при прояснении −6…−11 °C, на севере и в низинах −13…−18 °C, при дожде +1…+6 °C; днем ожидается +3…+8 °C, на юго востоке, востоке, севере и северо западе −2…−7 °C, на побережье −8…−13 °C.

