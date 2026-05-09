Связь в Хандыге полностью восстановлена

Магистральная волоконно оптическая линия связи в п. Хандыга восстановлена в полном объеме, услуги доступа к сети интернет снова полноценно доступны для пользователей. Сегодня специалисты завершили аварийно восстановительные работы на участке, где ранее произошло повреждение кабеля, вызвавшее перебои со связью. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Работы велись в труднодоступной местности, из за чего подъезд к месту повреждения и сами ремонтные операции постоянно осложнялись, однако ведомственные службы и оператор связи держали ситуацию на постоянном контроле и оперативно устраняли неисправность.

