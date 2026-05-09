Ледоход на Лене приближается к границе Якутии. Фото: МЧС Республики Саха (Якутия)

Ледоход на реке Лена проходит по территории Иркутской области, до границы с Якутией осталось около 210 км. По уточненному прогнозу Якутского УГМС ледоход на границе республики ожидается 9–10 мая, а у г. Ленск – 12 мая. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

На участке Витим – Ленск фиксируется вода на льду, рост уровня воды составляет от 10 до 32 см за сутки; в ближайшие двое суток у п. Витим ожидаются подвижки льда. На реке Олекма активная фаза ледохода идет по территории Олекминского района, на участке Джикимда – Куду Кюель наблюдается ледоход различной интенсивности. Нижняя кромка льда зафиксирована у с. Куду Кюель при уровне 1183 см (критический – 1650 см), протяженность ледохода – 207 км; за сутки он продвинулся на 107 км, в ближайшие сутки–трое прогнозируется выход волны вскрытия на реку Лена.

