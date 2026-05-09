В Якутии за сутки зарегистрировали 6 преступлений

За прошедшие сутки в Республике Саха (Якутия) зарегистрировано 6 преступлений, по всем возбуждены уголовные производства, их рассмотрение и расследование находятся на контроле прокуратуры. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

В г. Якутске совершена кража денежных средств на сумму более 266 тыс. рублей, а также обнаружен факт мошенничества, по которому у пожилой жительницы столицы похищено более 1,9 млн рублей по схеме «звонок от лжесотрудников банка и Росфинмониторинга». В городе также выявлены случаи повторного управления транспортом в состоянии опьянения и использования поддельного водительского удостоверения.

Дорожно транспортных происшествий со смертельным исходом не зафиксировано. За сутки задержаны 10 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения.

