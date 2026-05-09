Сергей Местников утвердил положение XXIII Игр Манчаары‑2029 Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия), председатель организационного комитета по подготовке и проведению XXIII Спартакиады по национальным видам спорта «Игры Манчаары» Сергей Местников подписал положение Игр Манчаары 2029. Символично, что утверждение основного документа крупнейшей национальной спартакиады состоялось 8 мая, в день рождения известного спортивного организатора, отличника физкультуры СССР Николая Тарского, внесшего значительный вклад в развитие спорта в Якутии. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Согласно положению, XXIII Спартакиада «Игры Манчаары» пройдет со 2 по 8 июля 2029 года в городе Покровске Хангаласского улуса. Соревнования проведут в три этапа: отборочные соревнования муниципальных районов, республиканские квалификационные соревнования и финальный этап Игр Манчаары в Покровске. Документ определяет цели и задачи Спартакиады, порядок проведения соревнований, а также организационные и подготовительные вопросы крупнейшего спортивного события республики.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru