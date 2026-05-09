НовостиОбщество9 мая 2026 7:05

Суд обязал жителя Якутии вернуть незаконно полученную пенсию

Кобяйский районный суд взыскал деньги за неосновательное получение выплат
Ася ДОЛЕЦКАЯ
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Кобяйский районный суд обязал жителя района вернуть сумму неосновательного обогащения, полученную в виде пенсии по случаю потери кормильца. Решение связано с тем, что мужчина продолжал получать выплаты, уже не являясь студентом. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

В 2024 году он обратился в Отделение Социального фонда с заявением о возобновлении пенсии, предоставив справку из СВФУ им. М.К. Аммосова о том, что якобы должен учиться до 2030 года. На этом основании выплаты были восстановлены. Однако при плановой сверке данных выяснилось, что в 2025 году студент отчислился из университета по собственному желанию и не уведомил об этом Социальный фонд. Суд посчитал перечисленные средства неосновательным обогащением и обязал их вернуть.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru