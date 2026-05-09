В Амгинском улусе сверили планы по паводку и лесным пожарам.

Первый заместитель Председателя Правительства Якутии Дмитрий Садовников провел совещание в Амгинском улусе с представителями заречных районов по вопросам паводка и лесных пожаров. Он отметил, что реки уже начинают подниматься: Лена, Алдан и Витим показывают рост уровня, а Амга и притоки Вилюя вскрылись местами раньше обычного, однако обстановка в целом остается штатной. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

В зоне возможного подтопления 121 населенный пункт в 26 районах, где живут более 24 тысяч человек. Лед распилили и зачернили, развернуты более 200 гидропостов, подготовлены свыше 300 пунктов временного размещения для людей и 172 стоянки для скота, а в боевой готовности — группы из 17 тысяч человек, 3,5 тысячи единиц техники и авиации. Параллельно готовят силы для пожароопасного сезона: под угрозой 463 населенных пункта, для защиты которых мобилизуют более 7 тысяч человек.

