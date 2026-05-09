Прокуратура Хангаласского района восстановила трудовые права работника

Прокуратура Хангаласского района провела проверку соблюдения трудового законодательства и восстановила трудовые права одного из работников. Установлено, что с июля 2025 года в организацию был принят сотрудник по гражданско правовому договору, однако фактический характер его работы свидетельствовал о наличии полноценных трудовых отношений. В то же время трудовой договор с ним не заключался, что нарушало требования законодательства о занятости. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

По итогам проверки прокуратура внесла руководителю организации представление и возбудила дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ за уклонение от оформления трудового договора. После вмешательства надзорного органа с работником заключили настоящий трудовой договор, а должностному лицу назначили штраф в размере 10 тыс. рублей.

