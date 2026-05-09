Якутия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Якутия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Якутия
+9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 мая 2026 6:05

Прокуратура Хангаласского района восстановила трудовые права работника

Сотрудника переводили на гражданский договор, но прокуратура добилась оформления трудового
Ася ДОЛЕЦКАЯ
Прокуратура Хангаласского района восстановила трудовые права работника

Прокуратура Хангаласского района восстановила трудовые права работника

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Хангаласского района провела проверку соблюдения трудового законодательства и восстановила трудовые права одного из работников. Установлено, что с июля 2025 года в организацию был принят сотрудник по гражданско правовому договору, однако фактический характер его работы свидетельствовал о наличии полноценных трудовых отношений. В то же время трудовой договор с ним не заключался, что нарушало требования законодательства о занятости. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

По итогам проверки прокуратура внесла руководителю организации представление и возбудила дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ за уклонение от оформления трудового договора. После вмешательства надзорного органа с работником заключили настоящий трудовой договор, а должностному лицу назначили штраф в размере 10 тыс. рублей.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru