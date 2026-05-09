В Якутии диспансеризация выявила более 40 тыс. случаев болезней сердца

По итогам диспансеризации населения за первый квартал 2026 года в Якутии выявлено более 40 тысяч случаев болезней системы кровообращения. Среди них более 800 диагнозов поставлено впервые, что свидетельствует о высокой выявляемости сердечно сосудистых заболеваний на фоне активной профилактической работы. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Медицинские специалисты отмечают, что значительная часть выявленных пациентов остается без ярко выраженных жалоб на ранних стадиях заболевания, поэтому массовые профилактические осмотры и диспансеризация играют ключевую роль в своевременном выявлении гипертонии, атеросклероза, нарушений сердечного ритма и других болезней сердца. В Минздраве региона подчеркивают важность регулярного контроля давления, уровня холестерина и сахара в крови, а также отказа от курения, физической активности и сбалансированного питания для профилактики сердечно сосудистых патологий.

