Евгений Григорьев проверил подачу свежей воды в городские озера Якутска. Фото: телеграм-канал Евгения Григорьева

Глава Якутска Евгений Григорьев провел выездное совещание, посвященное запитке городских озер талой водой. После обеда 8 мая он лично проинспектировал, как идет процесс на ключевом объекте. Путь свежей воды в черте города начинается с реки Шестаковки. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

На водопропускном шлюзе специалисты доложили градоначальнику о текущем режиме работы. Сейчас открыт только один из трех шлюзов, что объясняется фактическим поступлением воды. Как отметил Евгений Григорьев, снегозапасы нынешней весной оказались ниже нормы, поэтому объемы регулируют исходя из реальной обстановки.

Система работает с 29 апреля, вода уже прошла по большому кольцу и через Атласовские озера добралась до района Сергеляха. Чуть позже откроют шлюз на малое кольцо, которое по горканалу начнет питать озеро Сайсары и так называемые заложные озера.

По расчетам специалистов, расход воды за это время уже составил около 700 тысяч кубометров. Это примерно половина от необходимого для полного обновления объема, который оценивается в 1,3 миллиона кубометров. Помимо текущих работ, мэр обозначил и стратегическую задачу в сфере городской экологии. Речь идет об установлении четких границ водоохранной зоны вдоль городского канала, чтобы навсегда исключить там бесконтрольную застройку и незаконную отсыпку русла, факты которой уже выявлялись ранее.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru