На стройке и в автосервисе Якутска выявили 18 нарушителей-иностранцев Фото: УМВД России по Якутии.

Сотрудники миграционной полиции Якутии при силовой поддержке спецподразделения ОМОН «Бизон» Росгвардии провели рейд по объектам, где традиционно трудятся приезжие. Проверка коснулась строящегося дома на улице Лермонтова и автосервиса на улице Чернышевского. Всего в поле зрения правоохранителей попал 31 иностранный гражданин, и почти каждый второй из них работал с нарушениями закона. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

На стройплощадке выявили 15 выходцев из одной из республик Средней Азии, которые трудились без оформления патента. Всех их доставили в отдел полиции и привлекли к административной ответственности. За работу без разрешения им грозят штрафы. Не лучше обстояли дела и в автосервисе, где обнаружили троих нелегалов, у которых также имелись проблемы с разрешением на пребывание в России. А четвертый их коллега вовремя не прошел обязательную дактилоскопическую регистрацию, за что был привлечен к ответственности.

В отношении всех нарушителей составлены административные протоколы. В МВД по Якутии подчеркивают, что рейды по выявлению незаконной трудовой миграции на территории региона продолжатся.

