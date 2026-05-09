Пьяный вор обронил телефон в ограбленной им машине в Якутске

В отдел полиции обратился житель Якутска, обнаруживший пропажу денег из салона своего автомобиля. Сотрудники уголовного розыска быстро установили подозреваемого. Им оказался 51-летний уроженец Иркутской области, который в момент совершения преступления находился в нетрезвом виде. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Ночью мужчина проходил мимо припаркованной машины и дернул ручку двери. Сработала сигнализация. Хозяин авто, находившийся в это время дома, услышал сигнал брелока, но списал все на очередной сбой электроники и отключил систему, даже не выглянув на улицу. Дверь после этого осталась незапертой, чем воспользовался прохожий. Забравшись в салон, он нашел там 10 тысяч рублей, которые забрал себе.

Однако долго расследовать преступление не пришлось. Покидая автомобиль, вор обронил в салоне свой мобильный телефон. В отношении мужчины открыли уголовное дело по статье «Кража». Причиненный потерпевшему материальный ущерб уже полностью возмещен.

