Жизнь людей под угрозой: суд обязал расселить аварийное жилье в Нюрбе

Суд в Нюрбе отказал в отсрочке по расселению аварийного дома

Нюрбинский районный суд вынес решение, отказав региональной Дирекции жилищного строительства в отсрочке исполнения судебного акта. Речь идет о предоставлении благоустроенной квартиры площадью не менее 45 квадратных метров взамен аварийного жилья, подлежащего сносу. Ранее, 2 сентября 2025 года, суд обязал администрацию Нюрбы и ГКУ «Дирекция жилищного строительства» исполнить это требование, однако ответчики попытались отложить решение проблемы до декабря 2027 года. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Свою просьбу о переносе сроков заявители объяснили банальной нехваткой бюджетных средств. Суд счел доводы неубедительными и документально не подтвержденными. Дальнейшее проживание граждан в аварийном помещении создает реальную угрозу их здоровью и безопасности, поэтому промедление в данном вопросе недопустимо.

Судья также обратил внимание на несостоятельность ссылок на федеральное законодательство. Вопреки мнению ответчика, Федеральный закон от 28 декабря 2025 года № 507-ФЗ не продлевал сроки реализации региональных адресных программ до 2028 года. Этапы программы, утвержденные правительством республики, остались неизменными, и этап 2024 года должен был завершиться до 1 сентября 2025-го. Уважительных причин для затягивания процесса до 2027 года служители Фемиды не нашли. Определение суда пока не вступило в законную силу.

