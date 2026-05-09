НовостиПроисшествия9 мая 2026 1:41

Женщина обворовала умершую соседку в Ленске

Три месяца она присваивала себе чужую пенсию
Евгений ПРУДКОВ
59-летняя уроженка Якутска, ранее уже имевшая судимость за имущественное преступление, ухаживала за пожилой соседкой и пользовалась ее полным доверием. Пенсионерка, не имевшая родственников, передала своей помощнице планшет с установленным банковским приложением. Когда пожилая женщина ушла из жизни, сообщить о ее смерти в социальные и пенсионные службы оказалось некому. Этим и воспользовалась соседка. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Имея доступ к онлайн-банку покойной, женщина в течение трех месяцев получала пенсионные выплаты. За это время на ее счет поступило около 80 тысяч рублей, которые она тратила на личные нужды.

Преступная схема вскрылась после вмешательства сотрудников уголовного розыска. Сейчас в отношении подозреваемой открыто уголовное дело по статье «Кража». Женщине грозит серьезное наказание, вплоть до пяти лет лишения свободы, учитывая ее криминальное прошлое.

