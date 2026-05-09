Полиция Якутска прекратила нелегальную работу мигрантов в общепите

Сотрудники Управления по вопросам миграции МВД по Республике Саха провели проверку в одной из городских служб доставки готовой еды. Полицейские зафиксировали 16 нарушений в сфере трудовой миграции. Самое грубое из них - работа восьми выходцев из одной из республик Средней Азии без трудовых договоров. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Как установили правоохранители, индивидуальный предприниматель не направила в подразделение по вопросам миграции уведомления о заключении и расторжении договоров с иностранцами. По закону на это отводится не более трех рабочих дней с даты оформления документов. Теперь предпринимательницу привлекли к административной ответственности. Все материалы дела переданы в суд.

Наказание по этой статье отличается - физлицу грозит штраф от двух до пяти тысяч рублей, должностному лицу - от 35 до 50 тысяч, а юрлицо могут обязать выплатить от 400 до 800 тысяч рублей. Кроме того, суд вправе приостановить деятельность предприятия на срок от 14 до 90 суток.

