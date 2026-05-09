Психологи помогли 170 участникам СВО и членам их семей в Якутии Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

За минувшую неделю психологи республики провели более 200 индивидуальных и групповых консультаций для участников специальной военной операции и членов их семей. Помощь оказывали не только в Якутии, но и за ее пределами. Так, специалисты работали в госпитальном направлении в Ростове-на-Дону, где проходят лечение раненые бойцы. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Как сообщил на брифинге 8 мая директор Якутского республиканского психологического центра Владимир Скрябин, всего за этот период поддержку получили около 170 человек. Проводились и первичные, и повторные встречи. Специалисты использовали разные форматы - от личных бесед до групповых занятий. В Якутске и филиалах центра такие встречи для семей военнослужащих проходят на постоянной основе, чтобы создать среду, где можно выговориться, поделиться переживаниями и почувствовать, что ты не один.

В районах республики появляются и новые формы поддержки. В Амгинском филиале центра стартовала акция «Эйэ, дьол холууба», что в переводе означает «Голубь мира и счастья». Участники пишут письма-пожелания с добрыми установками, которые разлетятся по всей Якутии и даже в другие регионы. А в Намском улусе для матерей бойцов открылась творческая мастерская «Уйулга туhулгэтэ». Через творчество женщины находят эмоциональную опору. Свою первую большую работу участницы посвятили предстоящему Дню Победы.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru