Ветеранам Якутии выделили миллионы рублей на ремонт домов

Программа материальной помощи на улучшение жилищных условий для ветеранов Великой Отечественной войны работает в республике с 2008 года. За эти годы она стала ощутимым подспорьем для тех, кто ковал победу в тылу и на фронте. В нынешнем году поддержку уже получили 66 человек, а общая сумма выплат превысила два миллиона рублей. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Особенно заметной помощь была в 2025 году. Тогда на ремонт домов и квартир ветеранов направили порядка 11 миллионов рублей, а получателями стали 326 человек. Все это часть большой государственной работы по национальным проектам «Семья» и «Продолжительная и активная жизнь», которые реализуются по поручению президента страны Владимира Путина. Как подчеркивает глава Якутии Айсен Николаев, люди старшего возраста должны не коротать дни, а жить активно, передавая опыт молодежи и занимаясь тем, что им по душе.

Деньги на эти цели ежегодно закладывают в бюджет республики. Предельный размер выплаты зависит от зоны проживания. Ветераны из первой зоны могут получить на ремонт до 50 тысяч рублей, из второй - до 30 тысяч. Ранее помощь оказали 428 ветеранам в 2021 году, 365 - в 2022-м, 272 - в 2023-м и 339 - в 2024-м.

