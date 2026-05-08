До +20 градусов ожидается в Якутии 9 мая

Местами пройдут дожди и снег

9 мая в Якутии ожидается теплая погода. Правда, местами могут пройти дожди и снег. По информации синоптиков, в Колымо-Индигирских районах будет без существенных осадков. А вот на юге, западе и в центральных районах пройдут дожди. На северо-западе и по нижней Лене может выпасть мокрый снег с дождем, а в Кобяйском районе местами сильный снег.

Ветер будет умеренный, но не везде. На побережье Арктики и по нижней Лене, а также на северо-западе, западе и по Верхоянью порывы могут достигать 15-20 метров в секунду. На побережье прогнозируют метель.

Ночью средняя температура будет от +2 до +7 градусов. При прояснении от 0 до -5. Холоднее только на севере и в низинах - от -8 до -13 градусов.

Днем будет гораздо теплее - от +12 до +17 градусов. В Заречье, на юге и юго-востоке и вовсе до +20 градусов. На западе чуть холоднее - от +7 до +12 градусов. На северо-западе от -2 до +3 градусов. А на побережье прохладно - от -3 до -8 градусов.

