Медведя заметили в Ленском районе

Администрация Ленска сообщила об обнаружении медведя. Хищник вышел в районе родника (Аэропорт). Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

О произошедшем сразу же проинформировали полицию, комитет охраны природы, главу города и района. Вопрос держат на контроле.

- Мы просим всех жителей и гостей города соблюдать осторожность. Не рекомендуется выходить в лесополосу, оставлять детей и пожилых людей без присмотра. Кроме того, стоит воздержаться от забора воды в родниках, - сообщили в администрации Ленска.

В случае обнаружения хищника рядом с городом стоит немедленно сообщить об этом в экстренные службы по телефонам: 112, 8(41137) 23-112, 22-112, 30-750, 89294601112, 89143073188.

