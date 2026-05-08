Суд взыскал с компании «Р.И.К.» компенсацию за залив участка фекалиями в Якутске

В январе 2025 года земельный участок на Старом Покровском тракте в Якутске неоднократно заливало фекальными водами из канализационного колодца, в результате чего образовался лед, а стоки текли в озеро. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Собственники обратились в суд к нескольким ответчикам, включая соседей, администрацию, «Р.И.К.», «Системы Канакор» и «Водоканал». Все ответчики иск не признали. Однако суд установил, что причиной аварии стало перемерзание сетей в зоне ответственности ООО «Р.И.К.», из-за чего переполнился колодец на проспекте Михаила Николаева.

Якутский городской суд взыскал с компании почти 294 тысячи рублей возмещения ущерба, а также расходы на оценку, представителя и госпошлину. В иске к остальным ответчикам отказали. Верховный суд Якутии оставил апелляционную жалобу «Р.И.К.» без удовлетворения, подтвердив законность решения.

