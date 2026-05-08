Житель Якутии ответит в суде за незаконное хранение карабина и патронов Фото: Ольга ЮШКОВА.

Прокуратура Усть-Алданского района утвердила обвинительный акт в отношении местного жителя, которого обвиняют по статье «Незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему». Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

В ходе дознания установлено, что мужчина, не имея соответствующего разрешения, приобрел и долгое время держал у себя дома огнестрельный охотничий карабин, а также нарезные патроны к нему. Оружие и боеприпасы были изъяты сотрудниками полиции во время оперативно-розыскных мероприятий. Теперь уголовное дело после утверждения обвинительного акта направлено в суд для рассмотрения по существу.

