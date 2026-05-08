Учитель из Забайкалья пошел в разведку вслед за прадедом-ветераном

Ветеран СВО Василий Балагура, учитель истории из Забайкалья, повторил путь своего прадеда, который более 80 лет назад служил в разведке и был командиром партизанского соединения в Одесской области, сообщает РТК «Забайкалье».

Сам Василий не мог остаться равнодушным к судьбе русскоязычного населения на Украине, тем более что Одесса для него - второй дом, а по отцовской линии он украинец. На медкомиссии из-за плоскостопия ему сначала отказывали, но после того как он сделал сальто назад без рук, врачи признали его полностью годным. Боец получил ранение, вернулся к семье и теперь преподает детям историю, рассказывая о вреде нацизма и любви к Родине. Сейчас он проходит обучение по программе «Герои - Победы. Будущее».