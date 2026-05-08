Над площадью Победы в Якутске подняли Знамя Победы. Фото: администрация Якутска

8 мая в Якутске состоялась торжественная церемония поднятия символа Знамени Победы на флагштоке над площадью Победы. В мероприятии участвовали депутаты, представители правительства республики и городской администрации, участники спецоперации и общественность. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Знаменная группа из военнослужащих войсковой части 14129 парадным шагом пронесла знамя и вручила его заместителю военного комиссара Якутии и начальнику измерительного пункта. На церемонии выступили Александр Подголов, Петр Шамаев и глава города Евгений Григорьев. Александр Подголов призвал помнить о подвиге героев-якутян и тружеников тыла, а Евгений Григорьев подчеркнул, что Знамя Победы символизирует свободу и единство миллионов людей, напоминая о штурмовом флаге над Берлином. Участники отметили, что церемония объединяет людей в стремлении сохранить память о героях войны.

