Якутянка купила запрещенные препараты для похудения и продавала их

В Якутске перед судом предстанет 43-летняя местная жительница, обвиняемая в незаконном обороте сильнодействующих веществ. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

По версии следствия, женщина приобрела через интернет средства для похудения, в составе которых оказалось более 12 граммов сибутрамина. Это вещество включено в перечень сильнодействующих и запрещено к свободному обращению на территории России. Обвиняемая хранила препараты дома и одновременно размещала в сети объявления об их продаже.

Прокуратура уже направила в суд уголовное дело, возбужденное по части 3 статьи 234 Уголовного кодекса РФ "Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта". Максимальное наказание - до 8 лет лишения свободы.

