В Якутске на время забега в честь Дня Победы перекроют несколько улиц

Забег пройдет 10 мая. Фото: Городская дорожно-транспортная служба Якутска

10 мая 2026 года в связи с проведением легкоатлетического забега наследников Победы под девизом «Помним! Гордимся! Благодарим!» в Якутске будет временно ограничено движение транспорта. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Проезд закроют с 8:39 до 14:00 на нескольких участках в центральной части города. В частности, запрет коснется проспекта Ленина на отрезке от улицы Хабарова до Каландаришвили, а также улиц Октябрьской, Кирова, Аммосова, Короленко, Курашова и Дзержинского. Власти просят водителей заранее планировать альтернативные маршруты с учетом этих ограничений.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru