В Якутске трое человек подожгли машину с живым мужчиной

Верховный Суд Якутии вынес приговор троим молодым людям, которые, будучи пьяными, сожгли автомобиль вместе с находившимся внутри мужчиной. Трагедия произошла в мае 2025 года. Поводом для расправы стал обычный бытовой конфликт. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

27-летний иностранец хотел забрать из автосервиса мотоцикл, но хозяин мастерской ему отказал. Тогда мужчина решил отомстить и поджечь машину работника.

Для дела он нанял двух местных жителей 22 и 21 года. В момент разговора они были в состоянии наркотического опьянения. Старший дал денег на бензин и пластиковые канистры, а затем уехал, чтобы самому не участвовать в преступлении. Младшие купили топливо, взяли камни и отправились к автосервису. Они не знали, что в машине спит человек. Стекло разбили камнем, салон залили бензином и подожгли. От страшных ожогов потерпевший скончался в больнице.

Суд приговорил 22-летнего подсудимого к трем годам и двум месяцам колонии общего режима. Его 21-летний подельник получил два года колонии, а организатор поджога – 2,5 года. Двоих взяли под стражу прямо в зале суда. Присяжные решили, что убийства с особой жестокостью не было – парни не знали, что внутри человек.

