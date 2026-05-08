В Якутии приемные семьи приютили 253 пожилых человека

В республике уже больше 10 лет работает программа «Приемная семья для пожилых и инвалидов». Суть простая: бабушек, дедушек и людей с тяжелыми заболеваниями не отправляют в казенные учреждения, а берут жить к себе неравнодушные люди. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Сейчас такие семьи созданы уже для 253 жителей республики. Под опеку берут одиноких женщин после 55 и мужчин после 60 лет, а также инвалидов первой и второй группы независимо от возраста. Главное условие – человеку нужна помощь из-за того, что он не может сам себя обслуживать. При этом тот, кто берет его в семью, не должен приходиться ему родственником, обязан быть совершеннолетним и пройти бесплатное обучение по уходу.

«Мы живем вместе всей семьей: дети, внуки и наша «бабушка». У нас многодетная семья. Очень рады, что есть такое направление, как приемная семья для пожилых», – рассказала Зинаида Чемезова из села Бердигестях.

Она взяла под крыло Александру Лукину – ветерана труда и ребенка войны. Александре Никитичне в этом году исполнится 85 лет, всю жизнь она проработала медсестрой. Программа работает в рамках президентских нацпроектов «Семья» и «Продолжительная и активная жизнь».

