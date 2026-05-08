Река Лена вскрылась на четыре дня раньше обычного срока в Якутии

Ледоход на реке Лена проходит по территории Иркутской области. До Якутии остается 409 километров. По прогнозам местного гидрометцентра, ледоход ожидается уже 9 мая. У города Ленск лед тронется 13 мая. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

На реке Амга активная фаза уже идет. Там вскрытие произошло 6 мая – сразу на четверо суток раньше средних многолетних значений. Нижняя кромка ледохода сейчас в 15 километрах ниже села Амга. Уровень воды там 526 сантиметров, это далеко от критической отметки в 925 сантиметров. За сутки лед прошел почти 400 километров. На Витиме, Нюе и Пеледуе вода поднимается, появляются закраины. На Алдане и Вилюе тоже плюс – от 15 до 62 сантиметров за день. А вот на севере и северо-востоке пока сохраняется ледостав.

«Превентивные мероприятия по ослаблению прочности льда на затороопасных участках рек республики выполнены в полном объеме», – сообщил начальник Главного управления МЧС по Якутии Павел Гарин.

За ситуацией следят 213 гидропостов, авиация и беспилотники. В ближайшие дни ожидают подвижки льда на участках Сунтар – Нюрба и в устье Мархи. Спасатели готовы к возможным заторам.

