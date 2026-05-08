В Якутии закрыли последний автозимник Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Наступила весна, и ледовые трассы в Якутии окончательно ушли в историю этого сезона. В пятницу, 8 мая, под запрет попала последняя дорога, по которой еще можно было проехать. Речь идет о трассе «Усть-Куйга – Казачье – Кресты – Усть-Янск». Проезд закрыт от нулевого до 119-го километра. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Власти выставили знаки, которые запрещают движение. За нарушение запрета можно получить крупный штраф. Но главная опасность даже не в деньгах: весенний лед становится рыхлым и ломается под тяжелой техникой. Машина, вышедшая на трассу, рискует уйти под воду вместе с водителем и пассажирами.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru