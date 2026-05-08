В Олекминске девочка рухнула с дороги в реку Фото: прокуратура Якутии

В якутском городе Олекминске школьница шла по краю дороги, которая вплотную прилегает к крутому берегу Лены. Никакого ограждения и нормального тротуара там не оказалось. В итоге ребенок оступился и упал с высоты, получив травму ноги. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Медики позже квалифицировали это как легкий вред здоровью, но для ребенка и его семьи происшествие стало настоящим шоком.

Районная прокуратура проверила опасный участок и пришла к выводу: дорога не отвечает требованиям безопасности. Надзорное ведомство подало иск в суд в защиту прав несовершеннолетней.

По иску прокурора в пользу ребенка взыскана компенсация морального вреда в размере 150 тысяч рублей. Деньги перечислят семье пострадавшей девочки.

