В селе Амга на 9 Мая перекроют движение по центральной улице

В Амгинском улусе Якутии в День Победы введут ограничения для автомобилистов. 9 мая 2026 года временно прекратится движение на участке автомобильной дороги «Амга» со 175 по 179 километр - это улицы имени Киренского и Ленина в центре села Амга. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Машины не будут пускать с 9:30 до 11:00 и с 15:00 до 16:00. В эти часы там пройдут праздничные мероприятия, посвященные 81-й годовщине Победы.

Подрядная организация установит специальные дорожные знаки, которые предупредят о закрытии. Водителей просят заранее планировать свой маршрут и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

