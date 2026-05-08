В Якутии на берегу Лены нашли тело мужчины с побоями

В республике зарегистрировано пять преступлений за сутки. В Олекминском районе на берегу реки Лена в семи километрах от села Саныяхтах обнаружили труп мужчины 1984 года рождения с множественными побоями. Подозреваемого уже установили. Об этом сообщает «Комсомольская правда» - Якутия» со ссылкой на прокуратуру региона.

В Якутске и Ленском районе мошенники обманули двух граждан: у мужчины 1987 года рождения похитили 210 тысяч рублей, а у женщины 1959 года рождения - 418 тысяч рублей. Да Звонившие представлялись сотрудниками ФСБ, Росфинмониторинга и Энергосбыта. Пенсионерка поверила и перевела деньги.

В столице угнали иномарку - подозреваемого установили, автомобиль тоже обнаружили. Дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом не зарегистрировано. Но задержали 12 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения.

