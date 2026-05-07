В Якутске перед праздниками запретили запуск беспилотников

Администрация Якутска ввела запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов на территории города. Решение принято в целях безопасности участников массовых мероприятий, которые проходят в эти праздничные дни. Власти опасаются, что несанкционированное использование дронов может помешать работе правоохранительных органов, а также создать угрозу для людей. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Нарушителей предупреждают: несанкционированный запуск квадрокоптера или любого другого дрона квалифицируется как правонарушение. В зависимости от тяжести последствий, виновным грозит административная, а то и уголовная ответственность. В дни проведения массовых мероприятий любой беспилотник, поднятый в воздух без специального разрешения, будет изыматься правоохранительными органами, а его владельца - привлекать к ответу.

