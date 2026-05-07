Рассказ ветерана СВО из Якутии вошел в сборник Захара Прилепина

Рассказ «Котенок» ветерана боевых действий из Якутии Софрона Пономарева вошел во второй сборник рассказов участников специальной военной операции «Нет уз святее товарищества» под редакцией писателя Захара Прилепина. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Софрон Пономарев — уроженец Мегино-Кангаласского района, многодетный отец и водитель скорой помощи с 18-летним стажем. В зону СВО он отправился добровольцем в 2022 году и за это время побывал там четыре раза.

За службу награжден медалями «За отвагу» и «За храбрость».

