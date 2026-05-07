На реках Якутии продолжается рост уровня воды перед ледоходом

На реках Якутии продолжается повышение уровней воды в преддверии активной фазы ледохода. Об этом сообщил министр экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Евгений Перфильев. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

По состоянию на утро 6 мая кромка ледохода на Лене находится в Иркутской области. На участке от Олекминска до Якутска уровень воды за сутки поднялся на 13–43 сантиметра.

На реке Алдан в Алданском, Усть-Майском и Томпонском районах зафиксирован рост уровня воды от 8 до 42 сантиметров. На Вилюе подъём составил до 47 сантиметров, на Мархе — до 52 сантиметров.

Вскрытие реки Олекма в пределах Олекминского района ожидается 7–9 мая.

