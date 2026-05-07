Судебные приставы взыскали с управляющей компании около 1 млн рублей за пожар Фото: Ольга ЮШКОВА.

Якутские судебные приставы исполнили решение суда о взыскании материального ущерба с управляющей компании, где в результате пожара сгорели гараж и автомобиль местного жителя. Общая сумма взыскания составила около миллиона рублей. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

В срок для добровольного исполнения оплата истцу произведена не была, поэтому судебный пристав-исполнитель применил комплекс мер принудительного исполнения: вынес постановление об обратном взыскании на счета организации, ввел запрет на внесение изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, а также ограничил расходные операции по кассе. Кроме того, был совершен выезд по месту нахождения должника, а директору объявлены и вручены предупреждения.

