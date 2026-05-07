Власти Якутии рассказали о подготовке к Спортивным играм народов.

Заместитель председателя Правительства Якутии рассказал о подготовке к Спортивным играм народов Республики, которые пройдут в Нюрбинском районе в июле 2027 года. По его словам, сейчас строятся не просто временные спортивные объекты, а постоянная инфраструктура, которая останется жителям надолго. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

В Нюрбе поднимается стадион на 3 тысячи мест с теплым легкоатлетическим манежем: уже забиты сваи, идет бетонирование основания и сборка металлического каркаса. Рядом возводится физкультурно оздоровительный комплекс с бассейном, где ведутся работы по возведению чаш бассейна.

В июле 2027 года в Нюрбе ожидается более 6 тысяч участников со всех уголков Якутии, соревнования пройдут на 12 спортивных площадках — в городе и ближайших наслегах.

