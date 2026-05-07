Прокуратура Якутска направила в суд первое дело о «дропперстве»

Прокуратура г. Якутска направила в суд первое уголовное дело о передаче из корыстной заинтересованности электронных средств платежей. По версии следствия, в августе 2025 года 39 летняя жительница Якутска, вступив в переписку с незнакомцем, согласилась «помочь» ему заработать, предоставив реквизиты своих банковских карт и счетов. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

На счета обвиняемой поступили деньги, похищенные у других людей, на общую сумму 370 тыс. рублей; за каждую операцию женщина получала по 1 тыс. рублей. Уголовное дело по обвинению в совершении действий, предусмотренных ч. 4 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей», утверждено и передано в суд для рассмотрения по существу.

