Повреждение оптической линии вызвало проблемы со связью в Хандыге Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В поселке Хандыга Томпонского района наблюдаются перебои с доступом к услугам связи. Причиной стало повреждение волоконно-оптической линии на магистральном участке между селом Ытык-Кюель и Хандыгой. Жители вынуждены временно обходиться резервными мощностями. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Чтобы не оставить поселок полностью отрезанным от внешнего мира, специалисты оперативно организовали резервный канал. Однако его пропускной способности недостаточно для полноценной работы всех сервисов, поэтому услуги предоставляются в ограниченном режиме. Возможны замедление интернета, перебои с мобильной связью.

Восстановительные работы на поврежденном участке уже ведутся. Ремонтные бригады трудятся на трассе, устраняя последствия аварии. Точные сроки полного восстановления связной инфраструктуры пока не называют.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru