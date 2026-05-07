Новый автобусный маршрут запустили в Якутске. Фото: телеграм-канал Евгения Григорьева

Глава Якутска Евгений Григорьев накануне Дня Победы дал старт движению по новому городскому маршруту. Торжественная церемония открытия прошла на площадке у музейного комплекса «Россия - моя история» с участием жителей южных округов. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Новый подвозной маршрут получил номер 50 П. Его общая протяженность составила 17 километров. Он соединит два активно развивающихся округа в южной части столицы республики - Автодорожный и Сайсарский. Согласно утвержденной схеме движения, автобусы будут курсировать от улицы Ксенофонта Уткина до улицы Уустаах Избекова. Новое направление поможет снять нагрузку с уже существующих маршрутов, особенно в напряженные утренние и вечерние часы.

Евгений Григорьев подчеркнул, что запуск маршрута - еще один шаг в масштабной реформе общественного транспорта, стартовавшей в 2022 году. За это время по лизинговой программе для городских и пригородных перевозок приобрели 174 автобуса, построили десятки теплых остановочных павильонов. Планы на 2026 год не менее амбициозны: город намерен закупить еще 30 машин в лизинг.

