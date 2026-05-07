Представились чиновниками и силовиками: аферисты обманули жену погибшего участника СВО

Многодетная вдова из Якутска потеряла два миллиона рублей из-за мошенников Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Якутске открыто уголовное дело по факту обмана многодетной матери. Преступники воспользовались горем 35-летней женщины, недавно потерявшей мужа. Вдова поверила аферистам и перевела им колоссальную сумму. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Сначала женщине позвонили якобы из окружной администрации города. Звонившие сообщили новость о готовящемся посмертном награждении погибшего супруга и пригласили на церемонию. Для отправки официального приглашения они попросили адрес электронной почты и номер СНИЛС.

Затем последовал звонок от лжеработников портала «Госуслуги», которые заявили о взломе личного кабинета. И уже на фоне этой паники подключились «следователи спецслужбы», которые запугали уголовным преследованием, а потом сделали вид, что верят потерпевшей, и предложили ей сотрудничество в проведении «следственных мероприятий». Находясь в стрессовом состоянии, испуганная женщина направила на продиктованные мошенниками счета более двух миллионов рублей.

По заявлению пострадавшей открыто дело по статье «Мошенничество». К поиску преступников подключены уголовный розыск и киберполиция. Правоохранители обращаются к семьям воинов с убедительной просьбой не поддаваться на провокации - реальные сотрудники никогда не требуют перевода денег и не привлекают граждан к оперативным мероприятиям.

