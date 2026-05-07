Акция «Свеча Памяти» пройдет в Якутске 7 мая

7 мая Якутск вновь присоединится к Всероссийской акции «Свеча памяти». Это не просто памятное мероприятие, а момент, когда весь город становится по-настоящему единым целым. Тысячи горожан соберутся вместе, чтобы почтить павших героев. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Сбор участников назначен на семь часов вечера на площади Победы, традиционное место встречи - у Триумфальной арки. Каждому пришедшему волонтеры Победы выдадут свечу. Ровно в 20:00 будет объявлена минута молчания, после которой якутяне одновременно зажгут огни и выстроятся в живое слово «ПОМНИМ». Никакой специальной регистрации не требуется.

В прошлом году эта акция собрала более 15 тысяч жителей столицы республики. Она уже стала одной из самых пронзительных и сильных традиций предпраздничных дней. Каждый может лично отдать дань уважения тем, кто отстоял мир, и показать, что подвиг народа жив в сердцах новых поколений.

